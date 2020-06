Premium Aerotec: Bündnis für Airbus-Tochter

Varel /Nordenham /Bremen Mit einer „Allianz des Nordens“ will die Politik in Varel, Nordenham und Bremen einem möglichen Job-Abbau bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec (PAG) entgegentreten. Die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann überreichte am Montag das unterschriebene Positionspapier an den Vorsitzenden des PAG-Gesamtbetriebsrats Thomas Busch.

Der Flugzeugzulieferer, der an seinen drei Standorten im Nordwesten rund 4600 Menschen beschäftigt, hatte bereits im Februar ein Restrukturierungsprogramm angekündigt, bei dem deutschlandweit 1461 Stellen gestrichen werden sollten. Hinzu kommen die Widrigkeiten der Corona-Krise. Die Nachfrage nach Flugzeugen ist in den vergangenen Wochen massiv gesunken. Jetzt steht die Befürchtung im Raum, dass der Krise weitere Jobs zum Opfer fallen könnten. Das will die Allianz verhindern.

Dabei will man auch an Erfolge aus den Jahren 2007 und 2008 anknüpfen: Damals wollte Airbus die Werke in Varel und Nordenham schließen, weckte damit aber vor allem den Kampfgeist der Beschäftigten. Gewerkschaft, Politik und Belegschaft legten ein alternatives Konzept vor – in der Folge entstand der Aeropark in Varel, der die Zukunft der Luftfahrtindustrie dort langfristig sichern sollte.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) betonte, dass die Landkreise Friesland und Wesermarsch von einem Job-Abbau bei PAG zwar am stärksten betroffen seien, die Standorte aber für die gesamte Region eine große Bedeutung hätten. Dabei nahm er auch die Landesregierung in die Pflicht. Dort komme die Luftfahrtindustrie oft etwas zu kurz. Oberstes Ziel müsse bei PAG jetzt der Erhalt der Arbeitsplätze sein, auch, um bei einem Aufschwung über genügend qualifiziertes Personal zu verfügen. Maßnahmen dazu könnten eine 24-monatige Kurzarbeit sein oder eine Abwrackprämie für Flugzeuge.