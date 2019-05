PAG nimmt Pilotanlage in Betrieb

Varel Der Flugzeugzulieferer Premium Aerotec in Varel (Landkreis Friesland) hat am Dienstag eine vollautomatische Anlage für den 3D-Druck mit Aluminium in Betrieb genommen. An dem Pilotprojekt waren außerdem der 3D-Drucker-Hersteller Eos und Daimler beteiligt.

Die neue Anlage soll eine Fertigungslinie der nächsten Generation darstellen, weil mit der voll automatisierten Produktionslinie die noch recht hohen Produktionskosten für den 3D-Druck gesenkt werden sollen. Premium Aerotec arbeitet schon länger mit der additiven Fertigung, allerdings müssen bei aktuellen Anlagen die 3D-Drucker manuell von Mitarbeitern gereinigt und mit Pulver befüllt werden. Diese Schritte fallen mit der neuen Anlage weg, was die Kosten senke. Insgesamt sei so im Vergleich zu bisherigen Anlagen eine Kostenersparnis von bis zu 50 Prozent möglich.

Zudem kann die Zahl der Anlagen beliebig erweitert werden, es können vom einen auf den anderen Augenblick andere Bauteile produziert und flexibler auf Kundenwünsche und neue Entwicklungen reagiert werden.