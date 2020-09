Premium Aerotec: Flugzeugbauer protestieren

Varel Mit 500 leeren Stühlen hat die IG Metall am Dienstag auf dem Werksgelände von Premium Aerotec (PAG) in Varel gegen den drohenden Stellenabbau demonstriert. Eine Kundgebung gab es nicht. Die Stuhlaktion sei eher als stilles Mahnmal zu verstehen, so Jürgen Bruns, Vorsitzender des Betriebsrats am Standort Varel.

PAG ist ein Tochterunternehmen des Airbus-Konzerns, der wegen der Corona-Pandemie in der Krise steckt. Airbus will zahlreiche Stellen abbauen, um durch die Krise zu kommen. In Varel könnten 500 der rund 1600 Mitarbeiter betroffen sein. Deshalb standen am Dienstag auf dem Werksgelände auch 500 leere Stühle, die mit Plakaten und Bannern geschmückt wurden, auf denen die Forderungen der Arbeitnehmerschaft formuliert waren.

Auch im PAG-Werk in Nordenham droht ein massiver Stellenabbau: Dort könnten von den 2800 Stellen etwa 40 Prozent abgebaut werden. In Nordenham fand ebenfalls eine Protestaktion mit mehr als 1100 leeren Stühlen statt.

Mit den Aktionen wollen Betriebsräte und Gewerkschaft Druck machen auf die Konzernführung, denn die sei immer noch nicht von ihren massiven Stellenstreichungsplänen abgerückt, so Bruns. Und dass, obwohl bereits zahlreiche Alternativen zu den Entlassungen vorgelegt wurden. Beispielsweise solle das Kurzarbeitergeld komplett ausgeschöpft werden, Mitarbeiter würden anstelle von tariflichen Zahlungen Freizeit nehmen und auch eine Arbeitszeitverkürzung kann sich der Betriebsrat vorstellen. Auf diese Alternativen gehe der Konzern aber nicht ein. „Man will mit diesen Menschen offenbar nicht durch die Krise gehen“, so Bruns.

Er sieht auch die Gefahr, dass das Unternehmen sich selbst die Zukunft verbaut, wenn jetzt gut ausgebildete Fachkräfte entlassen und keine neuen Auszubildenden mehr eingestellt werden. Bruns ist überzeugt, dass es nach der Corona-Krise wieder bergauf gehen wird für das Unternehmen – und dann werde jeder Mitarbeiter gebraucht. Der Betriebsratsvorsitzende ist aber zuversichtlich: „Das ist nicht unsere erste Krise.“