Varel In dem amerikanischen Kampfflugzeug F-35 könnten in Zukunft Bauteile aus Varel im Landkreis Friesland stecken. Der Flugzeugzulieferer Premium Aerotec gab jetzt bekannt, dass auf der Paris Air Show eine entsprechende Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Lockheed Martin getroffen wurde. Demnach soll überprüft werden, ob und welche Teile aus dem F-35 Lightning II Programm durch Teile aus der sogenannten additiven Fertigung ersetzt werden können. Die Teile sollen dann im Werk in Varel produziert werden.

„Diese Zusammenarbeit ist ein erster Schritt für unser Unternehmen in den wichtigen US-Verteidigungsmarkt. Darüber hinaus ist dies eine hervorragende Gelegenheit, die Vorteile der hochmodernen 3D-Druckprodukte und -verfahren von Premium Aerotec in Kombination mit modernster Kampfflugzeugtechnologie zu demonstrieren“, so Premium Aerotecs CEO Thomas Ehm. Lockheed Martin verspricht sich von den Teilen aus der additiven Fertigung bessere Qualität, geringere Kosten und eine schnellere Produktion.