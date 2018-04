Bahnausbau nach Sande schneller als geplant

Varel /Sande Schneller als geplant hat die Bahn einen Teilabschnitt der im Ausbau befindlichen Bahnstrecke nach Wilhelmshaven fertiggestellt. In der Nacht zum Montag ging zwischen Varel und Sande ein grundsanierter Gleisabschnitt sechs Wochen früher als vorgesehen in Betrieb, teilte die Bahn mit. Nun beginnen die Arbeiten an dem Gegengleis. Bis zum Frühjahr 2020 sollen die Gleisarbeiten und zwei Jahre später auch die Elektrifizierung der Strecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven beendet sein.

Die Modernisierung der Strecke ist wichtig für das erhoffte Wachstum des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven. Die Baukosten für die Modernisierung der 56 Kilometer langen Strecke belaufen sich auf 870 Millionen Euro.