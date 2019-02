Umbruch in der Zerspanung

Varel Dass die Zerspanungsbranche im Umbruch ist, zeigte sich am Mittwoch bei der Hausmesse des Innovationsnetzwerks für Zerspanungstechnologie im Vareler Aeropark. 27 Unternehmen waren zu der Messe gekommen – allen voran um Kontakte zu knüpfen. Aufgrund der Fortschritte in der „additiven Fertigung“, also dem 3D-Druck-Verfahren für Bauteile, müssten die Hersteller ihre Prozessketten auf neue Herausforderungen einstellen. Das mache das Knüpfen neuer Kontakte nötig, so Sandra Büschel vom Netzwerk.

In Varel ist ein Vorreiter in diesem Bereich zu Hause. Beim Airbus-Zulieferer Premium Aerotec (PAG) in Varel wird die additive Fertigung mit großen Schritten vorangetrieben und man ist der Konkurrenz ein gutes Stück voraus. „Speziell mit dem 3D-Druck in der Luftfahrt sind wir einen Schritt weiter als der Rest der Welt“, sagte Dr. Christian Soehner von PAG.