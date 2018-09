Varel Auch das „Landhotel Friesland“ (Varel) von Upstalsboom bewirbt sich um den „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) der NWZ. Damit werden Unternehmen gewürdigt, die in der Ausbildung mit frischen Ideen mehr tun als üblich. Hoteldirektor Marc Stickdorn rückt dabei das ganz aktuelle Projekt „Tour des Lebens“ in den Mittelpunkt. Konkret gingen im August neun Upstalsboom-Azubis auf Polar-Expedition auf Spitzbergen – nach einjähriger, intensiver Vorbereitung.

Damit sei ein Ziel gewählt worden, das „physisch und vor allem psychisch herausfordernder nicht sein konnte“, mit extremer Kälte, hartem Wind und intensivster Sonne. Alle Beteiligte habe das Handeln vor Ort einige Überwindung gekostet.

Um was ging es in dieser rauen Umgebung? „Wir möchten unseren Auszubildenden zeigen, wozu sie in der Lage sind, wenn sie ihren inneren Schweinehund überwinden können – und ihnen dabei Mut machen, ihr Leben mit Selbstbewusstsein in die eigene Hand zu nehmen“, so Stickdorn. Es gehe um „Potenzialentfaltung und Stärkung der Fähigkeiten“.

Die Auszubildende Michelle Kleemann (Hotelfach/3. Lehrjahr) sagt nach der Expedition: „Ich bin weit über meine Grenzen gegangen. Das war nur möglich, weil wir im Team zusammengewachsen sind.“ Das waren bleibende Erfahrungen: „Immer, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, denke ich an Norwegen“, sagt Michelle heute.

Der Aufenthalt auf Spitzbergen stärkte die Jugendlichen. Tagelang in den unendlich weiten „weißen“ Räumen („White Out“) zu laufen, mit dem Gefühl also, sich in einem quasi leeren Raum zu befinden – das sei vor allem für die Psyche eine enorme Belastung, schreibt Stickdorn. Diese meisterten die Azubis, und sie wuchsen damit.

Aber im Konzept für die Wege draußen, im zeitweilig unwirtlichen Schnee, wird noch ein zweiter Punkt betont: Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

Dazu heißt es in der Bewerbung: „Jedoch, wenn der Moment kommt, bei dem die Nebelwand aufreißt und die volle Schönheit, die Emotionalität dieser einzigartigen Polar-Landschaft zum Vorschein kommt, das ist unbeschreiblich.“ Solche Erfahrungen hätten sehr berührt – „und aufgezeigt, dass wir etwas zurückgeben wollen“. Das Unternehmen Upstalsboom arbeite daran, „das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda zu setzen“.

Man wolle den „ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren“, erläutert Stickdorn.