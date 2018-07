Varel Über meine Bahnerlebnisse könnte ich ein Buch schreiben. Ich bin oft auf den Strecken Varel-Basel und zurück und Varel-Passau und zurück unterwegs. Hier die schönsten:

04.02.2017: Basel-Hannover – 15:15 Uhr ab Basel mit ICE 1270:

In Karlsruhe stiegen Fußballfans aus Hannover ein. Der Verein hatte verloren und die Fans randalierten im Speisewagen. Der Zugbegleiter versuchte mehrfach, die Leute zu beruhigen, fand tröstende Worte, er sei auch 96-er Fan usw. Es wurde immer schlimmer. Sie rauchten und randalierten weiter. Dann kam eine tolle Durchsage: man würde den Zug anhalten und so lange stehen lassen, bis sie Ruhe geben würden. In Göttingen war es dann soweit. Es wurde dann für diese Fans eine “Raucherpause” auf dem Bahnsteig eingelegt und der Zug 15 Minuten angehalten. In unserem Wagen gab es dann Diskussionen, da wir alle Anschlusszüge hatten, aber unsere Zugbegleiterin war leider machtlos. Mein Zug von Hannover nach Oldenburg wurde informiert und er wartete, aber die Berliner Gäste mussten leider 1 Stunde auf ihren nächsten Anschluss warten.

13.09.2017:

Der Tag, an dem der Sturm ganz Deutschland lahmlegte, Passau-Varel – 13:24 Uhr ab Passau mit ICE 26. Der Ärger begann schon 3 Tage vorher, als durch Zugänderung eine neue Platzreservierung notwendig wurde und 1 Stunde später Ankunft zu Hause. Dann aber Ankunft in Hannover: Der Bahnsteig überfüllt, keine Züge mehr Richtung Bremen, aber sie wurden immer angezeigt und zur Abfahrtszeit verschwanden sie dann von der Tafel. Informationen gab es nicht. Dann plötzlich fuhr ein Zug bis nach Verden, gleichzeitig wurde aber in der Bahn-App. 1/2 Std. später ein Zug nach Bremen angesagt. Also warten, dann kam der Zug tatsächlich, bei Einfahrt änderte sich der Hinweis, Zug fährt nur bis Verden.

Aber das Wunder geschah, er fuhr tatsächlich nach Bremen. Lt. Bahn-App sollte es von Bremen noch einen Zug nach Oldenburg geben. Aber dort angekommen, war es auf dem entsprechenden Bahnsteig dunkel. Dunkel war es auch vor der Information, denn die war voller Menschen. Plötzlich hörte ich, wie gerufen wurde: wer muß nach Wilhelmshaven. Ich meldete mich schnell und wir bekamen mit 5 Personen ein Taxi, das uns nach Varel und Wilhelmshaven bringen sollte.

Wir fuhren auch los und kamen bis kurz vor die Autobahnausfahrt Jaderberg. Da begann unser Taxi zu qualmen und die Fahrt war zu Ende. Zum Glück konnten wir dann in einen PKW eines Bekannten einsteigen, der uns abholte.

06.05.2018:

In 2017 gab es keine Bahnfahrt ohne Hindernisse, auch für 2018 gibt es schon Geschichten. Das ärgerlichste ist aber nach wie vor unser Bahnhof Varel, da ich immer viel Gepäck habe und den Übergang damit nicht schaffe. Ich frage mich immer wie Frauen mit Kinderwagen das hinbekommen. Ich fahre schon immer nur bis Oldenburg und dann holt mich mein Mann ab. Am 06.05.2018 dachte ich, bis nach Varel fahren zu können, da es Schienenersatzverkehr nach Wilhelmshaven gab und der Zug dann am Bahnsteig 1 ankommt. Aber zuerst hatte die Nordwestbahn 20 Minuten Verspätung, dann war Bahnsteig 1 blockiert und ich kam dann wieder auf dem falschen Bahnsteig an.