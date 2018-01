Varel Die Deutsche Windguard GmbH baut ihren Hauptstandort in Varel (Landkreis Friesland) aus. Sie plant angrenzend an das Betriebsgelände an der Oldenburger Straße auf 9300 Quadratmetern ein neues Bürogebäude für bis zu 100 weitere Mitarbeiter. Über das Investitionsvolumen machte das weltweit in der Windenergie tätige Unternehmen keine Angaben. Mit den vorhandenen Büroräumen könne der Bedarf nicht mehr gedeckt werden, hieß es.

