Varel In der Porzellanfabrik Friesland in Varel wird weiterhin Porzellan produziert. Es wurde ein Nachfolger gefunden, der die Fabrik übernimmt und auch die Mitarbeiter. In einer Pressekonferenz an diesem Freitag wird der Nachfolger sich und sein Konzept für die Porzellanproduktion in Rahling vorstellen.

Im Juli vergangenen Jahres hatte die Geschäftsführung angekündigt, dass die Porzellanfabrik zum 31. März 2019 den Betrieb einstellen wird. Knapp 50 Mitarbeiter arbeiten derzeit noch in der Porzellanfabrik Friesland.

Das kleine Unternehmen hat sich lange am Markt behauptet, während andere deutsche Porzellanhersteller Insolvenz anmelden mussten. Produziert wurden Klassiker wie die Serien „Jeverland“ mit dem handgemalten blauen Rand sowie die Serie „Ammerland“, Haushaltskannen und Porzellanfilter, die als einzige bis heute mit dem Melitta-Schriftzug versehen sind. Das Unternehmen hat sich wacker auf dem schwierigen Markt geschlagen, ist ins Online-Geschäft eingestiegen und hat in 3-D-Druck investiert.