Varel Rund 17,6 Millionen Euro investiert die Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV) auf dem Gelände der ehemaligen Friesland-Kaserne in Varel. Für 11,6 Millionen Euro werden zwei neue Logistikhallen gebaut. Sie sind sowohl für den Rohstoff Altpapier als auch für fertige Papier- und Kartonprodukte bestimmt.

Die beiden rund 14 Meter hohen Hallen bieten insgesamt eine Lagerfläche von 17 300 Quadratmetern. Im Gegenzug wird die PKV auf mehrere gemietete Außenlager-Standorte in der Region verzichten und sorgt so gleichzeitig für Flexibilität und Versorgungssicherheit, sagte PKV-Gesellschafter Kristian Evers.

Die Papier- und Kartonfabrik investiert regelmäßig in Varel. So war bereits 2018 in einer ehemaligen Panzerwartungshalle ein Regallager mit rund 2000 Regalplätzen für Ersatzteile geschaffen worden.