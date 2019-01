Big Dutchman übernimmt Partner

Vechta Der Stallausrüster Big Dutchman aus Vechta-Calveslage hat einen seiner langjährigen Vertriebspartner in Frankreich übernommen. Matavicol Industrie mit Sitz in Le Theil-de-Bretagne „gehört nun zu 100 Prozent zu uns“, sagte Ulf Meyer, Leiter des Big Dutchman-Europageschäfts. Der bisherige Eigentümer JLC Participations habe das Unternehmen und seine 30 Mitarbeiter rechtzeitig in gute Hände abgeben wollen, erklärte Meyer. Die Transaktion passe hervorragend zum strategischen Big Dutchman-Ziel, in Frankreich konsequent weiter zu expandieren.