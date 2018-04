Diskussion über Digitalisierung an Uni Vechta

Vechta Die Universität Vechta startet unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Wissenschaftsministers Björn Thümler am Donnerstag, 3. Mai, eine neue Veranstaltungsreihe zu anwendungsbezogenen Aspekten der Digitalisierung. Unter dem Titel „smart life – smart work“ sollen in zehn Einzelveranstaltungen verschiedene Facetten von Digitalisierung beleuchtet werden.

Die Auftaktveranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Universität. Den Impulsvortrag hält Dr. Kirsten Witte von der Bertelsmann Stiftung zum Thema „Smart Country – analoge Herausforderungen einer digitalen Zukunft“. Auch Minister Thümler wird an der Veranstaltung teilnehmen. Die Universität bittet um formlose Anmeldung an info@uni-vechta.de.

Weitere Infos unter: www.uni-vechta.de/digitalisierung