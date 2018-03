Vechta Angesichts verschärfter Düngeauflagen will die Land- und Ernährungswirtschaft im Oldenburger Münsterland das Problem der Überdüngung gemeinsam angehen. Es gebe in der Region zu viele Nährstoffe, sagte am Dienstag der Vorsitzende des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland (AEF), Uwe Bartels (SPD). „Wir wissen, dass wir das Problem angehen müssen“, betonte der frühere niedersächsische Agrarminister. Zu dem Forum gehören neben Landwirten unter anderen auch Agrartechniker, Schlachtbetriebe, Viehhändler und Futtermittelbetriebe.

Das Oldenburger Münsterland exportiere bereits knapp 3 Millionen Tonnen Gülle und anderen Naturdünger pro Jahr in die Ackerbauregionen Niedersachsens. Nur aufgrund von Berechnungsveränderungen werde sich mit der neuen Verordnung diese Summe um 1,4 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen. Der Druck auf die Bauern sei groß, das Gülleproblem zu lösen.

Unter anderem sollen Verfahren gefördert werden, die Gülle besser aufzubereiten. Die Landkreise Cloppenburg und Vechta wollen unter anderem die Wasserqualität der öffentlichen Brunnen und Hausbrunnen dokumentieren, das Messnetz ausweiten und jährlich Berichte veröffentlichen. Vertreter der Landvolk-Kreisverbände aus Vechta und Cloppenburg forderten, auch bei den Gülle-Abnehmern in den Ackerbauregionen in Südostniedersachsen die bürokratischen Hürden zu senken, etwa wenn es um die Baugenehmigung von Güllebehältern gehe.

Wegen der Teilnahme vieler Landwirte an der Initiative Tierwohl sei damit zu rechnen, dass die Tierbestände in der Region künftig sinken werden, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), Heinrich Dierkes. Die Initiative sieht vor, dass die Tiere zehn Prozent mehr Platz im Stall haben müssen als gesetzlich vorgeschrieben.