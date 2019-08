Vechta-Langförden ELO – die Älteren denken da vielleicht an die legendäre britische Rockband Electric Light Orchestra aus den 1970er und 80er Jahren. Deren beste Zeiten sind allerdings lange vorbei. ELO in der Nähe von Vechta hingegen erlebt sie gerade: mit Obst und Gemüse. 70 Jahre alt wird ELO, der Erzeugergroßmarkt Langförden-Oldenburg eG, im kommenden Jahr. Und wenn die Ernte gut läuft, wird die Genossenschaft im kleinen Örtchen Langförden schon in diesem Jahr eine Rekordmenge an Obst und Gemüse vermarkten.

Ganz oben dabei

An den beiden gesunden Nahrungsmittelgruppen aus dem Oldenburger Münsterland kommt man in Deutschland und Teilen des europäischen Auslands als Verbraucher kaum vorbei. Von A wie Apfel bis Z wie Zwetschen reicht die Produktpalette, insgesamt fast 50 Obst- und Gemüsearten. Mehr als 100 Lkw verlassen an Spitzentagen im Sommerhalbjahr die Lager- und Kühlhallen in Langförden. 113 000 Tonnen vermarktete ELO 2018; in diesem Jahr wird es noch mehr, ist sich Christoph Hövelkamp, der zusammen mit Werner Freese den geschäftsführenden Vorstand der Genossenschaft bildet, ziemlich sicher.

Mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen sie damit für gut 150 Millionen Euro Umsatz. „Unter den etwa 30 Obst und Gemüse vermarktenden Genossenschaften in Deutschland gehören wir zum oberen Drittel“, meint Hövelkamp mit Südoldenburger Understatement. Branchenkenner siedeln ELO ziemlich weit oben an. Denn nicht zufällig ist Hövelkamp auch Vorsitzender der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse e.V. (BVEO) in Deutschland.

Bei Erdbeeren Spitze

Angefangen hat 1950 alles mit Äpfeln. Am 6. Mai 1950, dem Gründungsdatum von ELO, schlossen sich – so heißt es überliefert – sechs Apfel-Bauern aus der Gegend um Vechta-Langförden für eine gemeinsame Vermarktung zusammen. „20 Jahre wurde nur in Äpfel gemacht; heute spielen die allerdings keine große Rolle mehr“, erzählt Vorstand Hövelkamp, der beim Plaudern auch gern einmal ins Plattdeutsche wechselt.

In den 1970er und 80er Jahren kam die Erweiterung auf Beerenobst. ELO ist inzwischen einer der größten Erzeuger und Vermarkter von Erdbeeren in Deutschland, und das Oldenburger Münsterland gilt als größtes zusammenhängendes Erdbeeranbaugebiet in Deutschland. „Etwa 20 Millionen Schalen à 500 Gramm vermarkten wir jährlich“, veranschaulicht der 55-Jährige die Spitzenposition anschaulich.

Erst in den 1990er Jahren kamen Gemüsekulturen dazu. Bei Eisbergsalat mischt man in Deutschland ebenfalls ganz vorn mit. Und seit 2011 macht ELO auch noch in Champignons.

Etwa 25 aktive Mitglieder – Obst- und Gemüsebauern aus den Landkreisen Vechta, Cloppenburg, Oldenburg und Diepholz – bilden die Genossenschaft. ELO leitet die Waren seiner Erzeuger allerdings nicht nur einfach an den Handel weiter. So wird etwa Gemüse auch schon seit vielen Jahren in eigenen Anlagen gefrostet und zu Tiefkühlprodukten verarbeitet – zunächst in der Genossenschaft, seit dem Jahr 2000 in der ausgegliederten ELO Frost GmbH.

Suche nach Neuem

Vermarktet werden die Tiefkühlprodukte, etwa Grünkohl oder Spinat, entweder als eigenes ELO-Produkt oder als Handelsprodukt von Edeka, Rewe & Co. Oder auch als gefrostetes Vorprodukt – etwa Spinat für Pizzahersteller.

Derzeit plant die Genossenschaft den Bau einer riesigen Kühl- und Kommissionshalle, 7000 bis 8000 Quadratmeter überdachte Hallenfläche. Zur Investitionssumme schweigt sich Hövelkamp noch aus.

Und die Perspektiven für die Zukunft? Man sei permanent auf der Suche nach neuen Obst-, vor allem aber Gemüsekulturen, um das Sortiment zu erweitern, schaut Hövelkamp voraus. So sei man auch in der Vergangenheit gewachsen – vom reinen Apfel-Vermarkter zum Erzeuger und Anbieter von inzwischen knapp 50 verschiedenen Obst- und Gemüsearten. Und von der kleinen Genossenschaft zum „Hidden Champion“, einem Mittelständler, den, weil „versteckt“, oft nur Eingeweihte kennen, der aber mit Sicherheit zu den ganz Großen seiner Branche zählt.