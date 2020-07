Coronavirus: 66 Infektionen in Lohne

Vechta /Lohne Der Ausbruch des Coronavirus in Schlachthöfen reißt nicht ab. Am Wochenende wurde bekannt, dass sich 66 Mitarbeiter des zur PHW-Gruppe („Wiesenhof“) gehörenden Schlachtbetriebs „Oldenburger Geflügelspezialitäten“ in Lohne (Kreis Vechta) mit dem Virus infiziert haben.

In den vergangenen Wochen war es in mehreren Fleischfabriken in Niedersachsen und NRW bereits zu Corona-Ausbrüchen gekommen, unter anderem bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, im ebenfalls zu „Wiesenhof“ gehörenden Putenschlachthof Geestland in Wildeshausen und bei Westfleisch in Coesfeld. Erst am Freitag waren bei einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Gemeinde Garrel sieben Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Trotz des massiven Ausbruchs in Lohne sieht der Landkreis Vechta derzeit von einer Sperrung des Betriebs ab. „Wir konnten keinen bestimmten Infektionsherd im Unternehmen feststellen“, betonte Landrat Herbert Winkel am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Vechtaer Kreishaus. Die Mehrheit der Mitarbeiter habe sich wohl in der Freizeit infiziert.

Von 1284 Mitarbeitern hatte der Kreis Vechta in der vergangenen Woche 1046 getestet. Im Ergebnis waren 66 Testungen positiv ausgefallen. Im Kreis Vechta wurde für 70 enge Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet.

Die so genannte Inzidenzzahl – sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an – steigt im Kreis Vechta von 16,24 auf 41,13. Ab einem Wert von 50 drohen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So wären auch lokal begrenzte Ausgangssperren möglich, so Winkel.