Vechta Die Auszubildenden der Alte Oldenburger Krankenversicherung haben eine Bewerbung für den „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) ausgearbeitet. Sie schreiben: „Hallo liebes PIA-Team. Unser Team besteht aus zehn Personen. Drei von uns machen eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und sieben zum bzw. zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzdienstleistungen.“ Und dann kommt man zum Projekt:

„Im Laufe des Jahres 2018 beschäftigten wir uns damit, unser Azubi-Recruiting-Konzept komplett umzustellen. Wir alle selbst standen vor gar nicht so langer Zeit vor der Aufgabe, uns auf die Suche nach Ausbildungsplätzen zu machen und uns durch das gesamte Bewerbungsverfahren zu kämpfen. Alle haben die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Eigentlich eine gute Gelegenheit, diese Erfahrungen zu bündeln und für nachfolgende Azubis zur Verfügung zu stellen. Nur wie? Und vor allem: Wie können wir dadurch noch etwas lernen, was uns im Rahmen unserer Ausbildung nach vorne bringt? Diese Fragen legten den Grundstein für „AOsbildung.de“.

Dann das Projekt: „Die ganze Prozedur wurde von uns als Projekt aufgezogen. Wir trafen uns in Azubi-Meetings, um Ideen zu sammeln. Wir wollen potenzielle Bewerber für das Unternehmen gewinnen, indem wir sie aus der Sicht von uns Azubis auf Augenhöhe ansprechen. Wir setzten die komplette Technik mit Webserver in Eigenleistung auf und gestalteten unsere Website mittels HTML und CSS so, wie wir sie haben wollten. Um nach dem Release mit regelmäßigen Inhalten auftreten zu können, erstellten wir einen Redaktionsplan mit Beiträgen für das gesamte Jahr 2018 im Voraus. Wir bereiteten Artikel vor, nahmen Fotos für diverse Beiträge auf und verliehen dem Ganzen unsere persönliche Note!“

Neben dem neuen Azubi-Portal „AOsbildung.de, rief das Team einen Auftritt auf Facebook und Instagram ins Leben. „Dabei schlüpften wir in die Rolle von Redakteuren für unseren Blog und die neu entstandenen Social-Media-Kanäle. Auch hier galt es, Konzepte und Redaktionspläne aufzustellen, um den Followern einen echten Mehrwert zu bieten, z.B. Bewerbungstipps, Hinweise zur Kleiderordnung usw.. Ganz nebenbei lernten wir so auch die Optimierung von Webseiten für Suchmaschinen und die Koordination unseres 10-köpfigen Azubi-Teams.“

Das Fazit: Man lernte nicht nur Planung und Durchführung von Meetings und ganzen Projekten –, sondern auch die Ausarbeitung von Konzepten zur technischen Umsetzung durch die EDV-Azubis. Auch eine Präsentation beim Vorstand gehörte dazu.

Fest steht: Auch nachfolgende Azubis werden mit der Aufgabe betraut, Inhalte für den Blog und die Social-Media-Auftritte zu verfassen und sich um die Technik zu kümmern.

Online-Portal der Azubis: www.aosbildung.de