Impulse für Betriebe bei „VillageCon“

Vechta Interessante Großveranstaltung für Mittelständler, Fach- und Führungskräfte im Nordwesten: Am 14. März findet im Rasta Dome in Vechta die Konferenz „VillageCon“ statt – in der zweiten Auflage. Inhaltlich geht es um die Themenkreise IT 4.0, Prozesse, Kultur und Faktor Mensch, erläuterte Organisator Tim Fröhle.

„Die nächste VillageCon am 14. März prägt ein bunter Mix aus Impulsvorträgen und interaktiven Workshops sowie modernem Rahmenprogramm“, so der Veranstalter. „Die Besucher können zudem auf einer Expo direkt mit Ausstellern in Kontakt treten und im Anschluss an die Konferenz in angenehmer Runde bei der Aftershow Party mit DJ und Saxophonisten über aktuelle Themen sprechen. Dieses Format richtet sich auch explizit an Fach- und Führungskräfte, die sich verändern möchten oder mit einem neuen Impuls das Unternehmen bereichern möchten.“

Gerade Mittelständler hätten es vergleichsweise schwer, sich Kenntnisse zur digitalen Transformation anzueignen – und Maßnahmen zur Veränderung in die eigene Organisation zu bringen. Hier könne man nun eine Lücke schließen. Programm unter