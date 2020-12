Rinderzüchter bündeln Kräfte

Verden Mehrere große Rinderzuchtunternehmen bündeln ihre Kräfte. Wie die Genossenschaften Masterrind (Verden), Evolution (Frankreich) und Viking-Genetics (Skandinavien) am Dienstag mitteilten, haben sie zum 1. Dezember Arcowin gegründet. Die neue Zuchtorganisation für Milch- und Fleischrinderrassen vereine 53 000 Landwirte in Europa. Ziel sei es, ab 1. Januar 2021 die Rinderzuchtprogramme zu bündeln. Das operative Geschäft in Produktion, Marketing, Vertrieb und Verwaltung werde man weiter eigenständig durchführen.