Ziegen- und Schafhalter in Sorge

Verden Auf dem niedersächsischen Schaf- und Ziegentag in Verden haben die Tierhalter über geringe Marktpreise und hohe Kosten geklagt. „Und die Situation hat sich in den letzten Monaten noch einmal drastisch verschlechtert“, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Gerhard Schwetje, am Freitag. Als Gründe nannte er den Preisverfall für Lammfleisch, einen stagnierenden Markt für Schafwolle und – bedingt durch die Dürre im letzten Jahr – höhere Preise für Futtermittel und Stroh. Ähnlich schwierig sehe es in der Ziegenhaltung aus.