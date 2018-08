Verschärfte Abstellregeln

Die Deutsche Bahn als größter Anbieter von Leihfahrrädern in Deutschland verschärft die Regeln für das Abstellen ihrer Räder. Ab 1. September gelten für alle Kunden der Marke „Call a Bike“ geänderte Nutzungsbedingungen. Darin hat die Bahn die Liste der Orte erweitert, an denen Leihfahrräder nicht geparkt und abgestellt werden dürfen. Sie reagierte damit auf die Kritik an kreuz und quer abgestellten Mieträdern auf Bürgersteigen in einigen Städten. Ausdrücklich untersagt ist bei „Call a Bike“ künftig, die Räder in Grünanlagen, in Innen- und Hinterhöfen, an Briefkästen, Verteilerkästen und Bushaltestellen zu parken. Bemerkenswert: Auch das Abstellen an „Fahrradabstellanlagen“ wie Anlehnbügeln, Vorderradhaltern und überdachten Fahrradständern ist künftig nicht mehr gestattet. Diese Anlagen seien für private Radbesitzer gedacht, sagte ein Bahnsprecher zur Begründung.dpa-BILD: