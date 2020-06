Viele Menschen wollen Urlaub an Nord- und Ostsee

Mehr als 40 Prozent der Deutschen würden dieses Jahr gern Urlaub an der deutschen Ostsee machen. Das geht aus einer repräsentativen Online-Studie des Sinus-Instituts in Zusammenarbeit mit YouGov hervor. Auf Platz 2 landete mit 36 Prozent der Befragten die deutsche Nordsee – wie zum Beispiel wie hier im Bild das Watt bei Cuxhaven. Jeweils etwas mehr als 30 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Urlaub an der Adriaküste etwa in Italien und Kroatien, an der Ägäis oder in der Karibik aus. Mehrfachnennungen waren möglich. dpa-BILD:

