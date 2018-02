Visbek Trotz zweier Großbrände an den Standorten Lohne (Landkreis Vechta) und Bogen (Bayern) hat der Geflügelverarbeiter PHW (Wiesenhof) seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag: 30. Juni 2017) leicht steigern können. Wie die PHW-Gruppe am Mittwoch in Visbek-Rechterfeld mitteilte, stiegen die Erlöse um rund ein Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben.

Kräftig zulegen konnte PHW bei der Erzeugung von Tierwohlprodukten. Wurden Anfang 2016 pro Woche noch rund 500 000 Tiere aus den verschiedenen Tierwohl-Konzepten (u.a. Initiative Tierwohl, Privathof-Geflügel, Beter Leven) geschlachtet, waren es zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres nach Unternehmensangaben bereits 1,7 Millionen Tiere pro Woche. Das sei rund ein Drittel der deutschen Produktion der PHW-Gruppe. „Unser nächstes Ziel ist es, die Produktionsmengen sämtlicher Tierwohlprodukte im Jahr 2018 auf 60 Prozent zu steigern“, sagte Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe.

Unterm Strich musste das Unternehmen in seinem Kerngeschäftsfeld „Geflügelspezialitäten“ allerdings wegen des Großbrandes in der Schlachterei in Lohne nach eigenen Angaben einen leichten Umsatzrückgang um 0,7 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro hinnehmen – obwohl der Absatz von Geflügelprodukten um insgesamt 4,2 Prozent auf 724 609 Tonnen gesteigert wurde. Durch den Großbrand ging laut PHW auch die Mitarbeiterzahl der gesamten Gruppe von 6876 auf 6772 zurück.

In anderen Geschäftsfeldern konnte das Visbeker Unternehmen die Umsätze allerdings steigern. Im Bereich „Tierernährung und -gesundheit“ legten die Erlöse um 3,3 Prozent zu, im Bereich „Humanernährung und -gesundheit“ gab es vor allem durch die Ausweitung des internationalen Geschäfts sogar ein Plus von 17,8 Prozent.

Die Investitionen fielen nach Angaben der PHW-Gruppe mit 191,3 Millionen Euro zwar nicht ganz so hoch aus wie im Vorjahr (238,7 Millionen), blieben aber auf einem hohen Niveau. Der Großteil der Investitionen sei in deutsche Standorte geflossen. Allein 65,7 Millionen Euro investierte PHW demnach in den Wiederaufbau der Schlachterei in Lohne.