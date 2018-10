Visbek Die PHW-Gruppe (Wiesenhof) aus Visbek-Rechterfeld (Kreis Vechta) setzt auf Insektenburger. Wie Deutschlands größter Geflügelvermarkter jetzt mitteilte, ist das Unternehmen als strategischer Investor bei der Bugfoundation GmbH eingestiegen.

Das Start-up aus Osnabrück hat nach eigenen Angaben Deutschlands ersten Insektenburger auf den Markt gebracht. Der Burger aus Buffalo-Würmern mit Bio-Soja wird bislang vor allem in der Gastronomie verkauft, ist aber auch bereits in einigen Märkten der Handelskette Rewe erhältlich.

„Wir haben uns im Vorfeld intensiv mit dem Unternehmen und seinem Insektenburger beschäftigt“, teilte die PHW-Gruppe auf Anfrage der NWZ mit. Bugfoundation habe PHW dabei nicht nur hinsichtlich der unternehmerischen Persönlichkeiten, der Philosophie und der Kreativität überzeugt, sondern auch bezüglich der Art der Produktentwicklung und des Geschmacks des Insektenburgers.

Der Geflügelspezialist hat in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in alternative Proteinquellen investiert, zuletzt bei „Good Catch“, einem Spezialisten für „veganen Fisch“. Außerdem ist der Konzern beim In-vitro-Anbieter „SuperMeat“ engagiert und hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem US-Pflanzenburgerproduzenten Beyond Meat.

