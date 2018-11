PHW mit neuem Burger am Start

Visbek /Los Angeles Die PHW-Gruppe (u.a. Marke Wiesenhof) treibt ihre Pläne mit Fleischalternativen voran. Wie Deutschlands größter Geflügelverarbeiter am Donnerstag in Visbek-Rechterfeld (Kreis Vechta) mitteilte, habe man jetzt mit der Einführung des veganen „Beyond Meat Burgers“ in Burger-Restaurants in ganz Deutschland begonnen. Im April hatte sich PHW nach Gesprächen mit dem kalifornischen Anbieter die exklusive Vertriebsrechte des Pflanzenburgers auf dem deutschen Markt gesichert. Zunächst soll jetzt die Gastronomie mit dem Burger bedient werden, zu einem späteren Zeitpunkt sei die Einführung auch im Lebensmitteleinzelhandel geplant.