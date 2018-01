Volle Auftragsbücher im Baugewerbe

Bauunternehmen in Deutschland erhalten weiterhin viele Aufträge. Der Wert der Bestellungen aus dem November 2017 übertraf den Vorjahresmonat um 10,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Bezogen auf die ersten elf Monate des Jahres erhielten die Unternehmen Aufträge mit einem um 5,1 Prozent gestiegenen Wert. Bereinigt um Preiserhöhungen wuchs das Neugeschäft um 2,0 Prozent. Nach einer Selbsteinschätzung stößt die Branche aber an Wachstumsgrenzen, weil den Unternehmen Fachkräfte fehlen. Die Branche erwartet dieses Jahr einen Umsatz von rund 117,2 Milliarden Euro – ein Plus von vier Prozent im Vergleich zu 2017.DPA-BILD: