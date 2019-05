Von Berlin über Hannover nach Köln

Der junge Fernzuganbieter Flixtrain hat seine dritte Verbindung in Deutschland in Betrieb genommen. Ein Zug des kleinen Konkurrenten der Deutschen Bahn verließ am Donnerstag Berlin in Richtung Köln. Unterwegs hält er auch in Niedersachsen: Nach Stopps in Wolfsburg und Hannover werden Bielefeld, Dortmund, Essen, Duisburg und Düsseldorf angefahren. „So entsteht das erste private Fernzugnetz der Bundesrepublik“, sagte Geschäftsführer Fabian Stenger (Bild). Vom 6. Juni an soll ein zweiter Zug auf der Strecke fahren. In Deutschland ist Flixtrain im Fernverkehr der einzige Konkurrent der Deutschen Bahn. Zwei Strecken sind seit gut einem Jahr im Regelbetrieb: Berlin-Stuttgart und Köln-Hamburg. Mit Schweden nimmt Flixtrain zudem den ersten Auslandsmarkt ins Visier.dpa-BILD: