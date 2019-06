Minister fordert innovative Antworten

Vordersten Thüle „Fachkräftemangel, Digitalisierung und Handelskonflikte in der Welt sind große Herausforderungen, auf die Wissenschaft und Wirtschaft Antworten finden müssen“, sagte Dr. Bernd Althusmann. Der Niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung war am Mittwochabend Ehrengast des „cramer ampts mahl“ im Hotel Landhaus Pollmeyer in Vordersten Thüle (Kreis Cloppenburg). Auf der Veranstaltung der Wirtschaftlichen Vereinigung Oldenburg – Der Kleine Kreis, an der 147 führende Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirche und Verwaltung teilnahmen, sprach er von einer großen Innovationskraft im Oldenburger Land, die eine gute Zukunft verspreche.

Bilder vom „cramer ampts mahl“: www.nwzonline.de/fotos