Schafhalter und das Thema Wolf

Vordersten Thüle An Themen nicht mangeln dürfte es an diesem Donnerstag bei der Mitgliederversammlung und Info-Veranstaltung des Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems, an der auch weitere interessierte Schafhalter teilnehmen können. Sie beginnt um 19 Uhr in Pollmeyers Bauernstuben in Vordersten Thüle. Wie üblich geht es um aktuelle Themen und die anstehenden Tierschauen, Auktionen und anderes.

Jedoch: „Kein Thema betrifft und erregt alle Weidetierhalter und insbesondere die Schafhalter derzeit mehr als die ungehinderte Ausbreitung des Wolfes und die Sorge um ihre Weidetiere“, schreibt der Verband. „Manche Schafhalter probieren ihre Herden mit sogenannten Herdenschutzhunden zu schützen. Doch die Anschaffung und Haltung der Tiere ist teuer und schafft in vielen Fällen neue Probleme. Und nicht alle Herdenschutzhunde sind geeignet.“ Deichschäfer Jan Tüllmann hat neben seinen Hütehunden auch Herdenschutzhunde angeschafft. Er schildert seine Erfahrungen.