Neue SAP-Chefs setzen auf Effizienz

Walldorf Die neuen Chefs von Europas größtem Softwarehersteller SAP wollen den Konzern weiter auf mehr Effizienz ausrichten. Das Management um Jennifer Morgan und Christian Klein sehe andauernde operative Effizienzgewinne, teilte das Dax-Schwergewicht am Montag in Walldorf mit. „Nach dem starken und guten dritten Quartal ist uns vor allem Kontinuität wichtig“, sagte Co-Chef Klein in einer Telefonkonferenz. Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal bestätigte SAP. Umsatz und Gewinn waren unerwartet kräftig gestiegen.