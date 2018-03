SAP nominiert Google-Managerin

Walldorf Der Softwarekonzern SAP will eine führende Managerin aus dem Google-Imperium in seinen Aufsichtsrat holen. Die Cloud-Spezialistin Diane Greene soll auf der kommenden Hauptversammlung als neues Mitglied im Gremium vorgeschlagen werden, teilte SAP am Mittwoch in Walldorf mit. Greene soll demnach für Siemens-Manager Klaus Wucherer nachrücken, der sein Amt als Aufseher bei SAP niederlegt. Greene hatte einst das US-Unternehmen VMware gegründet und leitet aktuell das Cloud-Geschäft der Alphabet-Tochter Google.