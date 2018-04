Walldorf Europas größter Softwarehersteller SAP hat in den ersten drei Monaten rund 5,26 Milliarden Euro umgesetzt und damit etwas weniger als vor einem Jahr, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Walldorf mit. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis sei um 14 Prozent auf knapp 1,24 Milliarden Euro gestiegen. Wegen der Übernahme von Callidus erhöhte SAP die Prognosen für den Umsatz im laufenden Jahr.