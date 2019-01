Umfangreicher Umbau bei SAP

Walldorf Europas größter Softwarehersteller SAP plant einen weiteren Umbau beim Personal. Der Konzern werde zum ersten Mal seit 2015 ein unternehmensweites Restrukturierungsprogramm umsetzen, hieß es am Dienstag. SAP werde Mitarbeiter umschulen, auf andere Positionen versetzen und in einigen Fällen auch mit Abfindungen in den Vorruhestand schicken, damit die Firma mit den Veränderungen in der Technologiebranche mithalten könne, sagte SAP-Chef Bill McDermott. Trotzdem soll die Mitarbeiterzahl wachsen. Zuletzt hatte SAP 96 500 Beschäftigte. „Nächstes Jahr könnten es 105 000 in unserem Unternehmen sein“, sagte er.