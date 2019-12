Wardenburg Diese riesige Maschine könnte eine Lösung sein für die Müllprobleme in Schwellen- und Entwicklungsländern. So sieht es jedenfalls die Eggersmann Unternehmensgruppe. An ihrem Standort Wardenburg haben die Spezialisten für Recyclingtechnologie den, nach eigenen Angaben, weltweit größten Kompostumsetzer gebaut. Er ist Teil eines neu entwickelten Systems, das bis zu 1040 Tonnen Hausmüll täglich aufnehmen kann, um daraus einen Ersatzbrennstoff zum Betreiben eines Zementwerkes zu erzeugen.

Die 15 Meter breite und sieben Meter hohe Maschine wird noch in diesem Monat in den Irak ausgeliefert. Dort baut die Faruk Gruppe in Suleymaniyah auf 60 Hektar eine Anlage für die mechanisch-biologische Abfallbehandlung. Dabei wird der Müll in mit Membranen abgedeckten Zeilen belüftet, umgesetzt und getrocknet. Die Vorteile: geringe Betriebskosten, eine kurze Prozessdauer, Gewinnung eines Ersatzbrennstoffes und Reduzierung des Deponiemülls um 90 Prozent. „Mit dieser Technologie sind wir superweit vorne“, so Geschäftsführer Karlgünter Eggersmann.