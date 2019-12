Wardenburg Die Kosten für die Entsorgung des Klärschlamms aus der Abwasserreinigung drohen zu explodieren. Weil die landwirtschaftliche Verwertung vor dem Aus steht, wird der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) seinen Klärschlamm künftig verbrennen müssen. Und das ist teuer.

Nach Angaben des Wasserverbandes haben sich die Kosten für die sogenannte thermische Verwertung innerhalb weniger Jahre von 34 Euro je Tonne auf inzwischen über 130 Euro fast vervierfacht. Da der Verband 46 Kläranlagen betreibt und jährlich etwa 40 000 Tonnen entwässerten Klärschlamm zu entsorgen hat, hätte dies Mehrkosten in Millionenhöhe zur Folge gehabt.

Als Reaktion darauf hat der OOWV auf seiner Verbandsversammlung in Wardenburg am Donnerstag einstimmig und ohne Diskussion für den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage in Bremen gestimmt. Diese soll gemeinsam mit EWE Wasser, HanseWasser und SWB betrieben werden. Eigens dafür wurde die Gesellschaft „Klärschlammentsorgung Nordwestdeutschland“ gegründet. Die Verbrennungsanlage soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden.

Auf der Verbandsversammlung wurde zudem der Auricher Landrat Olaf Meinen einstimmig zum Vorstandsmitglied gewählt. Der 52-Jährige folgt damit auf Harm-Uwe Weber, der nach siebenjähriger Zugehörigkeit ausgeschieden ist.

Beschlossen wurden auch die Wirtschaftspläne für 2020. Anders als beim Abwasser, wo am Freitag Preisanpassungen verkündet werden sollen, wird der Preis für Trinkwasser konstant bleiben.