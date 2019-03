Wardenburg Trotz eines herausfordernden Jahres für den Agrarsektor blickt die Zuchtviehorganisation Masterrind auf ein Rekordjahr zurück. Wie die Masterrind-Geschäftsführung am Mittwoch auf der Vertreterversammlung der Weser-Ems-Union (WEU) in Wardenburg mitteilte, stiegen die Verkaufserlöse im Geschäftsjahr 2017/18 um 13 Millionen Euro (oder sieben Prozent), sodass mit knapp 210 Millionen Euro ein Umsatzrekord erzielt werden konnte. Als Grund verwies die Masterrind-Führung unter anderem darauf, dass organisatorische Anpassungen der vergangenen Jahre in Struktur und Vermarktungsausrichtung sich allmählich auszahlen würden.

Die positive Geschäftsentwicklung habe sich über sämtliche Geschäftsbereiche erstreckt, hieß es weiter. So legten die Sperma-Umsätze in den Mitgliederregionen von Masterrind leicht um 0,3 Prozent auf 24,8 Millionen Euro zu. In der Zuchtrindervermarktung gab es Masterrind zufolge in der Sparte Nutz- und Schlachtvieh ein Umsatzplus von 2,7 Prozent. Dagegen waren in der Sparte Milchrinder die Tierzahlen mit einem Minus von 3,9 Prozent rückläufig.

Der Export spielt für Masterrind eine immer wichtigere Rolle. So legten die Auslandsverkäufe nach Angaben der Geschäftsführung zum dritten Mal in Folge spürbar zu. Mittlerweile finden mehr als 50 Prozent aller von Masterrind vermarkteten Zuchtrinder ihre Abnehmer im Ausland – und zwar in mehr als 30 verschiedenen Ländern.

Im Fleischrinderbereich gab es einen kräftige Umsatzsteigerung von 6,6 Prozent. Die Stückzahl der Zucht- und Nutztiervermarktung legte deutlich zu.

Für die kommenden Monate rechnet die Masterrind-Geschäftsführung mit stabilen Verhältnissen in den Zucht- und Nutzviehmärkten.