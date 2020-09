Weu: Corona-Krise trifft auch Rinderzüchter

Wardenburg Die Rinderzüchter und -halter im Nordwesten stehen vor großen Herausforderungen. Der Veränderungsprozess werde in den kommenden Jahren sogar noch an Geschwindigkeit zunehmen und erhebliche Anpassungen erforderlich machten, so die Geschäftsführung von Masterrind bei der Vertreterversammlung der Rinderzuchtgenossenschaft Weser-Ems-Union (WEU) in Wardenburg. Neben marktbedingten Kostensteigerungen verursachten auch die neuen gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Düngeverordnung und Genehmigungsverfahren zusätzlichen Druck auf Boden- und Pachtpreise.

Im laufenden Geschäft habe die Corona-Krise Spuren hinterlassen. Der beschränkte Personenverkehr und die gesetzlich verordneten Einschränkungen hätten zu deutlichen Einbrüchen im Tiervertrieb geführt.

2019 seien die Geschäftsergebnisse noch gut ausgefallen mit einer stabilen Bilanzsumme von 24,2 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 403 283 Euro. Die Zahl der Mitglieder ging aber um 4,5 Prozent zurück – ein Trend, der sich nach Einschätzung der WEU-Verantwortlichen in den kommenen Jahren weiter fortsetzen dürfte.