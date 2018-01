Mit Warnstreiks in allen deutschen Opel-Werken hat die IG Metall deutliche Signale an die neue Konzernmutter PSA gesendet. Ohne die Unterstützung der Belegschaft könne eine Umstrukturierung des Autobauers nicht gelingen, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Mittwoch vor rund 6000 Demonstranten am Stammwerk in Rüsselsheim.Dpa-BILD: