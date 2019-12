Warnstreiks bei Karstadt und Kaufhof

Mitten in der Schlussphase des Weihnachtsgeschäfts sind Beschäftigte von Karstadt und Kaufhof in mehreren Städten wie Stuttgart (Bild) und Hannover am Donnerstag in einen Warnstreik getreten. Sie kritisieren ungleiche Arbeitsbedingungen nach der Fusion der Warenhauskonzerne sowie die aus ihrer Sicht zu geringen Löhne. Die Gewerkschaft „Verdi“ erklärte, das Ziel des Managements, niedrigere Gehälter bei Karstadt auch für Kaufhof zum Maßstab zu machen, sei nicht haltbar. Keine Arbeitsniederlegungen gab es dem Vernehmen nach in Oldenburg. dpa-BILD: