Warum Volkswagen ein Messeparkhaus als Aushilfsparkplatz nutzt

Mehrere noch nicht zugelassene Volkswagen parken jetzt auch in Parkhäusern auf dem Messegelände in Hannover. Grund dafür sind Verzögerungen bei der Zulassung der Fahrzeuge. Ab September werden die Autos mit einem neuen Abgastestverfahren untersucht. Da dieses Verfahren deutlich umfangreicher ist und länger dauert als bisher, werden die Parkplätze bei dem Konzern knapp. Wie lange die Autos dort stehen bleiben, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Auch zur Anzahl der geparkten Autos gab es keine Angaben. DPA-BILD:

