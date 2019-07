Auto-Ikone Lee Iacocca gestorben

Washington Automobil-Ikone Lee Iacocca ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Fiat Chrysler würdigte in einer Mitteilung am Dienstagabend (Ortszeit) die Rolle, die Iacocca als Chef des Chrysler-Konzerns spielte. Ihm wird zugeschrieben, Chrysler im Jahr 1980 vor der Pleite bewahrt zu haben. „Er war einer der großen Führer unseres Unternehmens und der gesamten Autoindustrie“, hieß es. Iacocca habe eine „historische Rolle“ dabei gespielt, Chrysler durch die Krise zu führen. In den 1970er-Jahren war der visionäre Manager Chef des US-Automobilkonzerns Ford.

Iacocca gilt als einer der Väter des legendären Ford Mustang, der bis heute produziert wird. Die „Washington Post“ berichtete unter Berufung auf die Tochter, Lee Iacocca sei an den Folgen von Parkinson gestorben.