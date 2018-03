Washington /Berlin Mit angedrohten Strafzöllen auf Importe europäischer Autos hat Donald Trump den transatlantischen Handelsstreit weiter angeheizt. Zuvor hatte der US-Präsident bereits hohe Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. US-Medien werteten die neue Attacke als „direkte Drohung“ gegen Deutschland.

Der deutsche Branchenverband VDA warnte vor einer Zuspitzung des Konflikts. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries rief Trump zur Mäßigung auf.

Nach Berechnungen des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer wären vor allem die VW-Töchter Audi und Porsche von Strafzöllen betroffen, die anders als die VW-Kernmarke, BMW oder Daimler keine eigenen Werke in den USA unterhalten. Für Volkswagen rechnet Dudenhöffer im Fall von Strafzöllen mit Gewinneinbußen von rund fünf Prozent, falls die Exporte aus den USA nicht – wie eigentlich üblich – gegengerechnet würden. Bei Daimler und BMW errechnete der Leiter des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen in diesem Fall einen Rückgang von „weniger als zehn Prozent“. Stärker getroffen würden etwa der britische Hersteller Jaguar, Land Rover oder die schwedische Marke Volvo.

Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie exportierten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr insgesamt 494 000 Autos in die USA, das war mehr als ein Viertel weniger als noch 2013. Die Verkäufe in den Vereinigten Staaten legten 2017 in der Summe im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Prozent auf 1,35 Millionen Neuwagen zu. Der Marktanteil lag bei 7,9 Prozent, etwas höher als noch 2016. Die deutschen Hersteller beschäftigen nach VDA-Angaben in den USA 36 500 Mitarbeiter, hinzu kommen Zehntausende Beschäftigte in der Zulieferindustrie. Zudem leisteten die Konzerne einen erheblichen Beitrag zur US-Handelsbilanz.

Trump hatte bereits Strafzölle auf alle Stahlimporte in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Auf Aluminium-Einfuhren sollen zehn Prozent erhoben werden. Als Reaktion kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Einfuhrzölle auf Whiskey, Jeans und Motorräder aus den USA an. Trump warf der EU auch vor, den Verkauf amerikanischer Autos in Europa unmöglich zu machen. Diese Anschuldigung wies der Autoexperte Stefan Bratzel als „völligen Blödsinn“ zurück. Der Markt sei zwar schwierig, da hohe technische Vielfalt gefragt sei. Allerdings handele es sich für die amerikanischen Unternehmen eher um ein Designproblem.

Unterdessen droht China den USA: Wenn die USA chinesischen Interessen schadeten, „werden wir nicht tatenlos zusehen, sondern notwendige Maßnahmen ergreifen“, sagte der Sprecher der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Vizeaußenminister Zhang Yesui, in Peking. Er versicherte aber, China wolle „keinen Handelskrieg“ zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.