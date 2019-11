Boeing bessert Triebwerke der 737 nach

Washington Der Flugzeugbauer Boeing will nach einem tödlichen Zwischenfall bei seinem Mittelstreckenjet 737 NG die Triebwerke von Tausenden Maschinen überarbeiten. Die US-amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde NTSB empfahl, dass Boeing die vordere Verkleidung der Turbinen so verändert, dass gebrochene Teile aus dem Inneren nicht mehr nach außen geschleudert werden können. Boeing kündigte in der Nacht zum Mittwoch an, den Empfehlungen zu folgen.

Weltweit könnten davon rund 7000 Flugzeuge betroffen sein. Die Triebwerke des Flugzeugtyps stammen von dem Hersteller CFM International.