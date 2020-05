Corona-Krise trifft Autovermieter

Washington Die Corona-Krise und eine drückende Schuldenlast haben den US-Autovermieter Hertz im Heimatland in die Insolvenz gezwungen. Der Rückgang von Reisen habe zu einem „plötzlichen und dramatischen“ Einbruch bei Umsätzen und Buchungen geführt, erklärte das Unternehmen. Während der Neuaufstellung in der Krise werde der Betrieb weitergeführt. Das internationale Geschäft u.a. in Europa sei von dem Insolvenzantrag nicht betroffen – genauso wie Franchise-Partner.

