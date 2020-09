Dubiose Zahlen: BMW zahlt Strafe

Ramsloh

Großeinsatz In Ramsloh Mutter stirbt bei Unfall – Sechs Kinder in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Ramsloh ist am Freitagabend eine 37-jährige Frau gestorben. Sechs Kinder und eine 32-Jährige schweben in Lebensgefahr. Der Unfallwagen war auf gerade Strecke gegen einen Baum gefahren.