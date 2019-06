Ermittlung gegen Google

Washington Das US-Justizministerium will laut Medienberichten die Geschäftspraktiken von Google prüfen und dabei mögliche Verstöße gegen das Kartellrecht in den Blick nehmen. Die Ermittlungen sollen unter anderem dem Suchmaschinen-Dienst des Internetriesen gelten, wie Medien berichteten. Sie beriefen sich auf nicht näher genannte Quellen, die mit dem Vorgang vertraut seien. Jeremy Edwards, ein Sprecher des Justizministeriums, wollte sich dazu am Samstag nicht äußern. Auch Google lehnte einen Kommentar ab.

Google, eine Tochter des Konzerns Alphabet, wird von Wettbewerbshütern in aller Welt seit geraumer Zeit kritisch beäugt. 2017 verhängten die EU-Kartellwächter eine Rekordstrafe von 2,72 Milliarden Dollar gegen das Unternehmen. Der Vorwurf: Google habe seine Dominanz auf dem Markt für Online-Suchmaschinen missbraucht.