Sky und Netflix jetzt Partner

Washington /London Europas größter Pay-TV-Konzern Sky und der Streamingdienst Netflix haben eine Kooperation vereinbart. Der britische Sender gab jetzt bekannt, dass Netflix bald über die Sky-Plattform zu sehen sein werde. Der Start sei in Großbritannien und Irland geplant. Später im Jahr sollen dann Deutschland, Österreich und Italien folgen.

Das Angebot der bisher konkurrierenden Anbieter soll sowohl für bisherige als auch für neue Kunden gelten. Genauere Daten für den Start nannte das Unternehmen nicht. Auch über den Preis des gebündelten Angebots für Abonnenten gab es noch keine Angaben, sie sollen näher am Start der Kooperation folgen.

Netflix ist mit etwa 118 Millionen Abonnenten der größte Videostreamingdienst der Welt. Er bietet unter anderem erfolgreiche Serien wie „House of Cards“, „Orange is the new black“, „Narcos“, „Stranger Things“ oder „The Crown“ an. Der Online-Streamingmarkt ist stark umkämpft. Netflix hat erst kürzlich Milliarden in neue Serien und Filme investiert und damit seine führende Position gesichert. Um Sky tobt derzeit eine Übernahmeschlacht.