Mehr Arbeitslose in USA

Washington Die Arbeitslosenquote in den USA ist infolge der Corona-Krise deutlich angestiegen. Sie stieg von 3,5 Prozent im Vormonat auf 4,4 Prozent im März, teilte die US-Regierung am Freitag mit. Die Zahl der Beschäftigten sei um 700 000 gesunken. Aufgrund einer verzögerten Erhebung der Statistik vermitteln die Daten jedoch ein zu rosiges Bild. Experten gehen daher davon aus, dass die Quote eigentlich bereits bei 10 Prozent oder mehr liegt.