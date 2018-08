Nächste Stufe im Handelsstreit

Washington /Peking Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt hatte, aktivierte auch Peking umgehend Vergeltungszölle in gleicher Höhe. Man müsse den „notwendigen Gegenangriff durchführen“, hieß es in einer Mitteilung von Chinas Handelsministerium. Bereits im Juli hatten sich beide mit zusätzlichen Zöllen von 25 Prozent auf Waren für etwa 34 Mrd. Dollar überzogen.