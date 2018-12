Zollstreit: Zeichen für Entspannung

Washington /Peking Im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten hat sich China nach den Worten von US-Präsident Donald Trump zu einem Entgegenkommen bei Autozöllen bereiterklärt. Peking wollte dies zunächst nicht bestätigen, dementierte die Darstellung Trumps aber auch nicht. Die Volksrepublik habe eingewilligt, Zölle auf Autoimporte aus den USA zu senken und zu beseitigen, erklärte der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Gefragt nach den Zollsenkungen, wich der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang am Montag einer direkten Antwort aus. Bei ihren Gesprächen am Rande des G20-Gipfels hätten beide Seiten am Wochenende einen „Konsens über wirtschaftliche Probleme erreicht“, sagte der Sprecher. Auch habe man sich darauf geeinigt, keine neuen Strafzölle zu verhängen. Es werde nun an einem „konkreten Abkommen“ gearbeitet, um den Handelskonflikt beizulegen.

Diese Entspannungszeichen sorgten für gute Stimmung an den Börsen. Viele Kurse zogen kräftig an.